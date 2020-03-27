شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الدكش" يكشف ما فعله الخطيب مع الجوكر وطلب كهربا الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز نرصد لكم من خلال برنامج "خش ع الدكش" عددٍ من أهم المستجدات علي الساحة الرياضية، ففي الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي الأهلي لحل مسألة التجديد لأحمد فتحي، أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا باللاعب للتوصل إلي حل نهائي قبل الجلسة المقرر إقامتها يوم الأحد بمقر النادي.

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في الوقت ذاته، طلب محمود كهربا، لاعب الأهلي الجديد، من مسؤلي النادي السماح له بالخروج، واللعب في الدوري السعودي خلال الموسم القادم، خاصة بعد تأكد استمرار فايلر علي القيادة الفنية للفريق الأمر الذي رفضته لجنه التخطيط بالقلعة الحمراء.

أما عن أخبار الزمالك فقد استقر مسئولي القلعة البيضاء علي مد موسم إضافي للمدير الفني الحالي للفريق "كارتيرون" خاصة بعد توالي العروض الخليجية والعربية عليه.