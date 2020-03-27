سوبر كورة.. 3 أسباب تٌفسد انتقال عمر السومة للأهلي المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فرص انضمام اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي لصفوف الأهلي المصري تتضاءل بشدة، رغم أن اللاعب مازال يفرض نفسه واحدًا من أفضل المهاجمين في الكرة العربية خلال السنوات الأخيرة.

ويعتبر السومة من أبرز المهاجمين العرب الذين يلعبون في الدوريات العربية، لما يملكه من حس تهديفي عال، سواء بالرأسيات أو الركلات الحرة أو ركلات الجزاء، كما يجيد السومة اللعب بكلتا قدميه.

موهبة اللاعب جعلته محط أنظار الأهلى المصري بعد فترة كبيرة من التألق نال خلالها اللاعب هداف الدورى السعودى سمعة كروية طيبة، بالإضافة لظهوره مع المنتخب السورى فى كافة المحافل القارية.

ويسعى الأهلى لتدعيم مركز رأس الحربة، بعدما طلب السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق من مجلس إدارة النادي ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، فى ظل النقص الحاد الذي تشهده صفوف الفريق فى هذا المركز، خاصة بعد رحيل أزارو للإعارة والنية في بيع اللاعب أو تجديد أعارته لفريق الاتفاق السعودي.

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للتعرف على الأسباب الـ 3 تجعل الأهلي يعيد النظر ويتراجع عن ضم السومة، اضغط هنا