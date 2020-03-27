شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان : التزموا بالحظر وتعليمات الحكومة للقضاء على "كورونا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ياسر ريان نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق الجميع في الشارع المصري بالامتثال لقرارات الحكومة بحظر التجوال خلال التوقيت المُحددة والابتعاد عن التجمعات مكن أجل المساهمة في القضاء على فيروس "كورونا" الذي يغزو العالم كله حالياً وتسبب في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

وقال ياسر ريان في تصريحات لـ"الخليج 365": أتمنى أن تمر هذه الفترة على خير فهذا ابتلاء واختبار كبير من ربنا وبإذن الله ستتحسن الأمور وستعود الحياة إلى طبيعتها بعد زوال هذه الغُمة بفضل التعاون سوياً من أجل مواجهة هذا الفيروس القاتل.

وتابع ريان : أنا ملتزم مع أسرتي بقرارات الحكومة المصرية ولا أظهر في أي تجمعات ، قائلاً: لم تعد هناك تجمعات امتثالا قرارا الحكومة بحظر التجوال وهذا أمر منطقي في هذه المرحلة ، وبالنسبة لي فأنا أحرص على إقامة الصلوات الخمس مع أسرتي في المنزل وكذلك صيام يومي الأثنين والخميس .

وتمنى ياسر ريان أن تزول هذه المحنة سريعاً حتى نستعيد حياتنا الطبيعية ، موضحاً أن القضاء على هذا الفيروس يتطلب التكاثف وأن يلتزم الجميع بتعليمات الحكومة التي يتمك الإعلان عنها من وقت لأخر .

Advertisements

واحتفل ياسر ريان أول أمس ،الأربعاء بعيد ميلاده رقم 50، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء في 25 مارس عام 1970، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي المنصورة.

موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسئولي القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادي الأهلي في فترة التسعينات وبالتحديد في عام 1994 .

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.