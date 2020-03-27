شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير عابد لاعب المقاولون يوجه رسالة لجماهير الكرة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير عابد لاعب نادي المقاولون العرب، على توجيه نصيحة إلى عشاق الساحرة المستديرة في مصر، حول فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخراً في العديد من الدول وتسبب في توقف النشاط الرياضي.

وقال أمير عابد في تصريحات خاصة لليوم السابع: احب أقول لكل الناس اننا لازم نلتزم في بيوتنا الفترة دي، هي فترة صعبة علينا وعلى البلد كلها، لازم نسمع الارشادات عشان نتخلص من الفيروس في أسرع وقت، دي فترة كويسة نقرب من بيتنا وأولادنا وكرياضيين دي فترة صعبة لكن هي فرصة نقرب من أولادنا لأننا ما بناخدش أجازات كتير..حافظ على نفسك وبلدك وخليك في بيتك.

وحذر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاعبى الفريق من التواجد فى مناطق الزحام أو التجمعات خلال الفترة الحالية، حرصاً على سلامتهم وحتى لا يكونوا عرضة للإصبة بفيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى داخل مصر والعديد من دول العالم.

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف.

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من جانبه قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبى بترتيبها الحالى حقها فى المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلى المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.