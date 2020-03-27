شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان درويش بطل الجودو: كورونا أعاد "لمة العيلة" للبيوت المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو، أن العالم يمر بأزمة كبرى نتيجة تفشى فيروس كورونا، داعيا الله عز وجل بحماية المصريين من الوباء القاتل.

وطلب رمضان درويش من المصريين أن يلزموا المنازل، وينفذوا تعليمات حظر التجول، موضحا أن فترة الحظر أعادت لمة العيلة في البيوت مرة أخرى.

وأضاف بطل العالم فى الجودو أن الجلوس فى المنزل فرصة للآباء والأمهات للتقرب لأبنائهم والتعرف على متطلباتهم.

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واقترح درويش أن يساعد القادرون غير القادرين خاصة من يعملون ويحصلون على أجورهم بصفة يومية.

وأشار بطل الجودو إلى أنه لا يخرج من المنزل إلا لقضاء الأمور المهمة، وخلال التواجد فى المنزل يمارس حياته الطبيعية لكن يحرص على استخدام المطهرات تجنبا للفيروس ولحماية نفسه وأسرته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.