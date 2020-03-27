حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، الأهلي يترقب قرار "فيفا" بشأن مستقبل رمضان صبحي. الأهلي يترقب قرار "فيفا" بشأن مستقبل رمضان صبحي الأندية تطلب رسميا إلغاء الهبوط وإقامة الدورى الممتاز الجديد بـ24 فريقا الإسماعيلى يؤكد لـ ”الخليج 365”: اطمنئوا ..محمد مجدى لم يصاب بكورونا أبو جبل يرد علي حقيقة العرض السعودي الذي تحدث عنه رئيس الزمالك Advertisements اتحاد الكرة يرفض فيديو كونفرنس لإقامة عمومية اتحاد الكرة بسبب كورونا الأهلي يستعد لتسويق جيرالدو فى ميركاتو الصيف "فيفا" يوافق على منح كهربا مهلة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك طبيب الزمالك يُسلم كارتيرون تقارير دورية عن حالة اللاعبين فى التوقف

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