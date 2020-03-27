شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوسة يتحدى توقف "كورونا" بمران "تصدى" فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى وادى دجلة الحالى والزمالك السابق، على خوض تدريبات لتصدى الكرات فى حديقة منزله بالشيخ زايد، وذلك فى إطار سعيه للمحافظة على مستواه الفنى ولياقته البدنية وعدم التأثر سلبيا بفترة التوقف الحالى.

ويحرص أوسة على خوض تدريبات يومية متنوعة وممارسة الرياضة حيث سبق واستعان بدراجة للحفاظ على لياقته إلى جانب تدريبات الجرى والجيمانزيوم وتقدم الحارس بالشكر إلى وزارة الصحة وكل العاملين بها على المجهود المبذول لتجنب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا إن الفترة الحالية من المهم للجميع أن يغلق على نفسه لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقال "أوسة"، إنه يمارس الرياضة على مدار اليوم في المنزل وقبل فرض حظر التجوال بـ60 دقيقة يقوم باستخدام الدراجة لمزيد من ممارسة النشاط الرياضى أما بعد الساعة السابعة مساء ومع فرض حالة حظر التجوال يتواجد فى المنزل مع أسرته بينما فى توقيت حظر التجوال أوضح أوسة:"بجلس مع أولادى وبتفرج على التلفزيون وبلعب معاهم وبنشاهد مباريات قديمة وبنتابع السوشيال ميديا"، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل تجنب انتشار فيروس كورونا وإتباع كافة التعليمات الخاصة بالجلوس فى المنزل.

وأصدرت أندية وادى دجلة بيانا رسميًا تعلن فيه تجميد النشاط الرياضى، بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا العالمى.

وقالت أندية وادى دجلة فى بيانها:

Advertisements

فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، قررت أندية وادي دجلة ما يلى:

ـ تعليق كافة الأنشطة الرياضية شاملة تدريبات جميع الفرق والأكاديميات

ـ غلق حمامات السباحة

ـ تعليق العمل في جميع الأماكن المغلقة بالنادي من مبنى اجتماعي، مطاعم، صالات جيم، غرف خلع الملابس..إلخ

ـ على أن يقتصر العمل بالأندية على الأماكن المفتوحة فقط مع تقديم بعض الوجبات السريعة والمشروبات وذلك لحين إشعار آخر.

ـ كما نؤكد أننا من جهتنا نتخذ كل ما يلزم من تدابير بتعقيم وتطهير الأندية بصفة دورية لضمان صحة وسلامة جميع الأعضاء.

ـ وفى النهاية تنصح الإدارة السادة الأعضاء بالتزام المنازل وجنب التجمعات قدر الإمكان.