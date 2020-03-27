صحيفة إسبانية: 3 سيناريوهات لعودة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الإسباني تدرس في الوقت الحالي 3 سيناريوهات من أجل عودة المنافسات.

وتقول صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني تأمل في استئناف التدريبات في أقرب وقت ممكن، وقبل أي شيء محاولة انهاء المسابقة.

وهناك 3 سيناريوهات أمام الليجا من أجل استئناف النشاط كما يلي:

1- اللعب مجددًا في منتصف مايو وحتى 30 يونيو أو منتصف يوليو إذ لم يكن هناك خيار أخر، ويعد ذلك السيناريو الأكثر تفاؤلًا، لكنه يظل الأقل إمكانية للتطبيق، بالرغم من أن الأندية ترى إمكانية لتطبيقه، بالإضافة إلى اللاعبين اللذين أكدوا على إمكانية خوضهم 3 مباريات في الأسبوع إذا اقتضت الضرورة.

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سواء في حضور الجمهور، أو بدون جمهور سيتعلق الأمر على موافقة الجهات الصحية، ولن تحاول الأندية بأي شكل إفساد هذا الأمر، إذا اقتضى الأمر اللعب بدون جمهور لإنهاء الموسم سيوافق الجميع، وما يساعد على ذلك اتجاه فيفا لتمتيد العقود التي ستنتهي في 30 يونيو حتى انهاء الموسم الحالي.

2- تأجيل استئناف المسابقة حتى تستقر الأوضاع بشكل تام، لكن في هذه الحالة ستستمر المسابقة حتى أغسطس أو سبتمبر، في ظل عدم إقامة بطولة يورو 2020 هذا الصيف، لكن هذا السيناريو سيقتضي إعادة ترتيب الموسم المقبل مع عدم انهاء عقود الموسم الحالي الخاصة باللاعبين حتى نهاية المسابقة.

3- العودة للعب في سبتمبر، وهذا السيناريو الأكثر صعوبة لكن الأقرب إلى الواقع، وهو ما سيجبر الجميع على وضع شكل جديد تمامًا لموسم 2020-2021، لكن يجنب الأندية والبطولة إمكانية إلغاء الموسم الحالي تمامًا.

وستعتمد إمكانية تنفيذ أي من السيناريوهات الثلاثة على القرار الحكومي الصادر في ظل حالة الطوارئ، وأهمية ألا يتعرض أي لاعب أو مشجع لأي خطر.