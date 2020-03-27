شريف إكرامي تعليقا على وباء كورونا: رسالة إلهية بسيطه كشفت للبشر حجمهم الحقيقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي التحية إلى الأطباء والممرضين خلال الفترة الحالية بسبب جهدهم في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "فيروس صغير وقفت الدول عاجزه أمامه، شيء غير مرئي اثبت للعالم أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش، والسيطرة ليست للقوي العظمي."

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وتابع: "رسالة إلهية بسيطه كشفت للبشر حجمهم الحقيقي واثبتت وهم كبير نعيشه ونصدقه، أزمة ستنتهي يوماً بإذن الله ولكن علينا إدراك أن مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء."

وأضاف: "تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها وكل من يساهم في مواجهة هذه الأزمة ومن يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا."

وواصل: "إلتزامي في بيتي أقل ما أقدمه كمساعدة حتي لا تضيع جهودكم هباء، رجاءً إذا أردنا إحتواء الأزمه في أقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع ولنا الاختيار!!"