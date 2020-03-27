لاعب لوس أنجلوس:كنت على مقربة من الانتقال لبرشلونة

أكد المكسيكي كارلوس فيلا لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي، اقترابه من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية،

أن برشلونة في ذلك التوقيت كان ينوي الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر فقط، وهوالأمر الذي تم قبوله بالرفض من قبل مسئولي النادي الأمريكي.وأضاف، أنه أبدى الرغبة الجادة في الانتقال إلى برشلونة بعد قدوم العرض ولم يملي أي اشتراطات على النادي الإسباني حينها، لكن قرار لوس أنجلوس كانت له الكلمة العليا.