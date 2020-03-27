مدرب الخليج السعودي يطلب العودة لبلاده حال إلغاء الدوري

طالب الجزائري خيري الدين مضوي المدير الفني لفريق الخليج السعودي، بالعودة إلى بلاده حال إصدار قرار بإلغاء منافسات الدوري السعودي هذا الموسم بسبب تداعيات فيروس

وقال مضوي في تصريحات اليوم الجمعة للإذاعة الجزائرية، أنه يأمل في العودة إلى بلاده بعد أن قضى 3 أسابيع في الحجر الصحي بالسعودية.

وأشار أن سيبحث إمكانية تنسيق الأمر مع السفارة الجزائرية في المملكة للعودة إلى بلاده مرة أخرى في حال صدور قرار رسمي بإلغاء منافسات الكرة بالسعودية للعام الحالي. فيروس كورونا وقال مضوي في تصريحات اليوم الجمعة للإذاعة الجزائرية، أنه يأمل في العودة إلى بلاده بعد أن قضى 3 أسابيع في الحجر الصحي بالسعودية.وأشار أن سيبحث إمكانية تنسيق الأمر مع السفارة الجزائرية في المملكة للعودة إلى بلاده مرة أخرى في حال صدور قرار رسمي بإلغاء منافسات الكرة بالسعودية للعام الحالي.

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