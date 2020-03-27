أتلتيكو مدريد يخفض رواتب لاعبيه بسبب كورونا

أعلنت إدارة نادي أتليتكو مدريد الأسباني مساء اليوم الجمعة، قرارها بتخفيض راواتب لاعبه والجهاز الفني للتخفيف من الأعباء المالية علي النادي في ظل أزمة فيروس كورونا الراهنة.

وأقر أتلتيكو تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفني بسبب الأزمة الإقتصادية التي يتعرض لها بسبب فيروس كورونا، الذي إنتشر في إسبانيا

في الفترة الأخيره، والذي أدي لتعليق النشاط الكروي وعدم خوض أي مباراة محلية في إسبانيا بجميع بطولاتها.

وقال ميجيل مارين المدير التفيذي للنادي في بيان له : " نعمل على تقليل تأثير الإجراء إلى أقصى حد وقصره

على ما هو ضروري. لذلك عندما يتم استئناف المسابقة كل شيء سيعمل كما كان".

وأضاف : " الرعاة والشركات المتعاونة معنا يعانون مثلنا وباقي المجتمع من التأثير الرهيب للأزمة الصحية والاقتصادية الحالية. أريد أن أشكركم على التزامكم في هذه الأوقات الصعبة ومساعدتكم".

يذكر ان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أقر من قبل تعليق النشاط الكروي بكل مسابقاته في البلاد حتي إشعار آخر.