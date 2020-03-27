اخبار الرياضه

الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري يعلنان موعد القرار النهائي بشأن البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أجتمع ممثلو الاتحاد اللإنجليزي ورابطة الدوري مساء اليوم الجمعة، بشأن موعد أنطلاق بطولة الممتاز، والدرجة الثانية.

واتفقوا على اتخاذ قرارات صعبة للتخفيف من

اثار الأزمة، وسيعقدون هذا الأسبوع اجتماع مشترك من أجل صياغة خطة للتعامل مع هذه الظروف التي تواجه كرة القدم في البلاد، سيتخذون القرار النهائي بالتشاور مع الأندية .

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي والاتجاد  قد أصدروا قراراهم من قبل  بتعليق النشاط الكروي في إنجلترا، لتبدأ في 30 من إبريل المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري يعلنان موعد القرار النهائي بشأن البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا