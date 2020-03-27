الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري يعلنان موعد القرار النهائي بشأن البريميرليج

أجتمع ممثلو الاتحاد اللإنجليزي ورابطة الدوري مساء اليوم الجمعة، بشأن موعد أنطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدرجة الثانية.

واتفقوا على اتخاذ قرارات صعبة للتخفيف من

اثار الأزمة، وسيعقدون هذا الأسبوع اجتماع مشترك من أجل صياغة خطة للتعامل مع هذه الظروف التي تواجه كرة القدم في البلاد، سيتخذون القرار النهائي بالتشاور مع الأندية .

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي والاتجاد قد أصدروا قراراهم من قبل بتعليق النشاط الكروي في إنجلترا، لتبدأ في 30 من إبريل المقبل.