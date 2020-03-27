فيديو جميع أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع برشلونة

لعب النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” بين صفوف نادي برشونة الإسباني فى الفترة من 2009 الى 2010، بصفقه كانت تعد ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد كريستيانو رونالدو، حيث تم استبداله بالنجم الكاميروني “صامويل إيتو” لاعب برشلونة بالإضافة لثلاثين مليون يورو.

وصل عدد مشاركات إبراهيموفيتش مع برشلونة فى الدوري الاسباني (لاليجا) الى 29 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفاً، وتُوج بلقب الدوري عام 2009-10، وكأس السوبر الإسباني.

وسجل زلاتان 4 أهداف مع برشلونة بمنافسات دوري أبطال أوروبا فى 10 مباريات، خلال موسم وحيد، وتُوج مع البارسا بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2009.

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وبسبب الخلافات مع المدرب “بيب جوارديولا” رحل إبراهيموفيتش عن برشلونة إلى نادي ميلان بعد موسم واحد فقط، مقابل 24 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات.