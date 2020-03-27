اتحاد جدة السعودي يرغب في ضم حسام عاشور هذا الصيف

استبعد “حسام عاشور” لاعب خط وسط الأهلي، فكرة الإعتزال، وحدد وجهته المقبلة، بعدما خرج من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكشفت قناة “أبو ظبى” الرياضية الإماراتية، أن “حسام عاشور” قائد الأهلي، دخل دائرة اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل، مما جعل اللاعب يتراجع عن فكرة الإعتزال.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد عقدت جلسة مع حسام عاشور في وقت سابق، وتم إبلاغه خلالها بعدم تجديد تعاقده، بسبب خروجه من حسابات السويسري فايلر في الموسم الجديد.

Advertisements

وتقدم مسؤولي المارد الأحمر بعرض على عاشور مقابل اعتزاله، وهو ان يتحمل الفريق تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

وغضب حسام عاشور من قرار ناديه، وذكر انه لا يستحق ذلك من الأهلي رافضًا فكرة الإعتزال.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى ان حسام عاشور يفكر بجدية في قبول عرض “اتحاد جدة”، في ظل صعوبة اللعب لأي فريق داخل مصر غير الأهلي.