متحدثًا بالعربية صلاح يشارك كلوب ونجوم ليفربول رسالة “عاطفية” لجنود فيروس كورونا “المجهولين”

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول رسالة وجهها المدير الفني “يورجن كلوب” بمساعدة كتيبة نجوم الريدز، إلى أعضاء الأطقم الصحية في مستشفيات ليفربول والعالم، أثناء حربهم للقضاء على فيروس “كورونا” المنتشر.

وقدم أبطال ليفربول رسالة دعم وشكر وتقدير للأبطال الحقيقيين، الذين يسهرون الليالي من أجل رعاية مرضى الفيروس، والأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الكورونا الاولية.

وكان النجم المصري “محمد صلاح” من ضمن اللاعبين، الذين ظهروا خلال مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لبطل أوروبا، كبادرة حب وتقدير لكل طاقم طبي في العالم.

وقال صلاح خلال كلمته “شكرًا على مجهوداتكم، ومقدرين مساعدتكم لنا”.

وظهر العديد من النجوم خلال المقطع، وتحدث كل لاعب بلغته الأم في محاولة لإرسال رسالة للعالم كافة، وبالفعل في أول أيام عرض الفيديو، تخطت مشاهدته حاجز المليون مشاهد عبر موقع “تويتر”.