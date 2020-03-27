نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول رسالة وجهها المدير الفني “يورجن كلوب” بمساعدة كتيبة نجوم الريدز، إلى أعضاء الأطقم الصحية في مستشفيات ليفربول والعالم، أثناء حربهم للقضاء على فيروس “كورونا” المنتشر.
وقدم أبطال ليفربول رسالة دعم وشكر وتقدير للأبطال الحقيقيين، الذين يسهرون الليالي من أجل رعاية مرضى الفيروس، والأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الكورونا الاولية.
وكان النجم المصري “محمد صلاح” من ضمن اللاعبين، الذين ظهروا خلال مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لبطل أوروبا، كبادرة حب وتقدير لكل طاقم طبي في العالم.
وقال صلاح خلال كلمته “شكرًا على مجهوداتكم، ومقدرين مساعدتكم لنا”.
وظهر العديد من النجوم خلال المقطع، وتحدث كل لاعب بلغته الأم في محاولة لإرسال رسالة للعالم كافة، وبالفعل في أول أيام عرض الفيديو، تخطت مشاهدته حاجز المليون مشاهد عبر موقع “تويتر”.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدثًا بالعربية صلاح يشارك كلوب ونجوم ليفربول رسالة “عاطفية” لجنود فيروس كورونا “المجهولين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.