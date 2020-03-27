شكرا لقرائتكم إكرامى يوجه تحية الى أطباء وممرضين مصر: التزامنا في البيت اقل مساعة لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل شريف اكرامى حارس مرمى فريق الاهلى ومنتخب مصر تحية الى أطباء وممرضين مصر بسبب جهدهم القوى خلال أنتشار فيروس كيورونا المستجد .

ونشر شريف اكرامى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و كل من يساهم في مواجهة هذه الازمه و من يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا، التزامي في بيتي اقل ما أقدمه كمساعده حتي لا تضيع جهودكم هباء،رجاءً إذا اردنا احتواء الازمه في اقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع و لنا الاختيار!! " .



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انضم النادى الإسماعيلى لقائمة الأندية التى أبدت رغبتها فى ضم شريف إكرامى، حارس الأهلى، خلال انتقالات الصيف المقبلة، بعدما أعلن الحارس الكبير أنه سيرحل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى لعدم تجديد عقده مع الأهلي.

وكشفت مصادر لليوم السابع أن شريف إكرامي تلقى عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية، أبرزها من بيراميدز وسموحة والجونة، قبل أن ينضم الإسماعيلى لقائمة الأندية التى ترغب فى الحصول على خدمات شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة والإمكانيات الفنية العالية.

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وقال مصدر فى الأهلى، إن بعض الوسطاء تحدثوا مع شريف إكرامى منذ أيام لارتداء قميص الدراويش الصيف المقبل، نظراً لقناعة مسئولى الإسماعيلى بقدرات شريف إكرامى الكبيرة، وهو ما يُفكر فيه حارس الأهلى حالياً حيث يدرس الأمر من كافة الجوانب.

ولم يحسم شريف إكرامى وجهته المقبلة، حيث فضّل التمهّل فى حسم هذا الملف لاسيما أن العروض التى تلقاها جادة وقوية وانهالت عليه بمجرد إعلان رغبته فى الرحيل عن النادى كما أن ظروف توقف الدورى حالياً على خلفية انتشار فيروس "كورونا" تمنحه فرصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار العرض الأنسب له.

ولعب إكرامى فى صفوف فرق الناشئين بالنادى الأهلى بمختلف المراحل منذ بدايته، قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2004-2005، وخاض تجربة احترافية عام 2008 بين أنقرة التركى، وفينورد الهولندى حتى عام 2009، بعدها عاد إلى الدورى المصرى من بوابة الجونة قبل ارتداء القميص الأحمر من جديد عام 2010 ليستمر مع القلعة الحمراء 10 سنوات متواصلة حتى 2020.

وتوج شريف إكرامى بـ 18 بطولة مع الأهلى أفريقيًا ومحليًا، بواقع 7 دورى مصرى، و5 سوبر محلى، و2 دورى أبطال أفريقيا، ولقب فى الكونفدرالية الأفريقية، وكأسى سوبر أفريقى، ولقب وحيد فى كأس مصر.