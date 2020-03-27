شكرا لقرائتكم إكرامى الشحات: اللى يستهتر بتعليمات الحكومة ياخد على دماغه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى الأسبق الشعب المصري بالجلوس في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال إكرامى في تصريحات خاصة:" من يضرب بتعليمات الحكومة عرض الحائط ولا يلتزم ياخد على دماغه". وتحدث إكرامى عن مصير نجله شريف في الفترة المقبلة بعد رحيله عن الأهلى قائلا :" عندما يكون هناك جديد سيخرج ويتحدث بنفسه".

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