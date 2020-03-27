شكرا لقرائتكم أبو مسلم: فيه لعيبة مكنتش تحلم تلعب أهلي وزمالك ودلوقتي بتضرب اللي أكبر منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق على أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في المواجهة التي أقيمت في افمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض باللقب بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

قال أبو مسلم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اللاعبين يتحملوا المسئولية لانها عديمي الوعي بسبب المستوى التعليمي ومش عارفين قيمة الفانلة اللي بيلعبوا بيها وفيه ناس مبتحلمش تلعب في الاهلي والزمالك ودلوقتي بتتكلم وبتضرب لعيبة اكبر منها".

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تابع: " يعني ايه عبد الله جمعة يعمل حاجة زي كده مع جماهير الاهلي، وامام عاشور ازاي يضرب حد اكبر منه، على ايامنا كنا بنعتذر لبعض واحنا جوه الملعب، والسوشيال ميديا لما حد يعمل الغلط الناس تفرح بيه ويبقى ترند ودي قلة الادب، والسوشيال ميديا هي سبب التعصب بيخلوا اللعيبة تسخن على بعضها".

وحدثت مشادات في نهاية مباراة السوبر بين لاعبي القطبين، وشهدت قيام إمام عاشور لاعب الزمالك بركل وليد سليمان لاعب الأهلي في ظهره، وهو ما استفز مشاعر لاعبي الأهلي ونجومه السابقين.