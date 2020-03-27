شكرا لقرائتكم أبو مسلم: ثابت البطل عمل معايا موقف رجولي لا انساه وقالي "الاهلي مبيرميش عياله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، عن موقف نبيل جمعه مع الراحل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي وقت وجوده في صفوف الفريق الأحمر وقبل احترافه في صفوف ستراسبورج الفرنسي.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " خلال اصابتي بالرباط الصليبي مع الاهلي صل موقف عظيم مع كابتن ثابت البطل منساهوش ، كان جدع جدا وساعدني، ستراسبورج الفرنسي كان عايز يشتريني وقت اصابتي بالصليبي وعرض على الاهلي انه يشتريني كده ويتكفل بعلاجي من الصليبي ويرجعني العب من تاني".

أكمل: "قلت لكابتن ثابت عمرها ما تحصل انهم يطلبوا لاعب مصاب، رد عليا وقالي "الاهلي مبيرميش عياله" وهرجعك تبقى زي الفل ووعد مني همشيك، وبعدها رجعت ولعبت كأس العالم في اليابان مع الاهلي عام 2005، ومن الصدف الغريبة ان اول مباراة كان مباراة اتحاد جدة في السوبر المصري المصري وآخر مباراة مع الأهلي ضد اتحاد جدة ايضا في كأس العالم للاندية ودي حاجة عمري ما انساها".

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ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.