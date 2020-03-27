شكرا لقرائتكم أرتيتا يخشى نقل عدوى كورونا إلى لاعبي أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الخميس، إنه خشي من نقل عدوى فيروس كورونا بعدما جاءت عينته إيجابية، لكنه أكد أنه تعافى بشكل كامل وجاهز للعودة للعمل مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل أسبوعين أعلن أرسنال إصابة مدربه الإسباني بالفيروس يوم 12 مارس وهو ما أدى إلى توقف الموسم إذ كان الفريق يستعد لمواجهة مانشستر سيتي.

ويعتقد أرتيتا أنه اصيب بالفيروس بعد مواجهة أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي في نهاية فبراير.

وأبلغ أرتيتا موقع أرسنال الرسمي في الإنترنت : أشعر أنني تعافيت تماما. نعم بدأت أشعر ببعض الأعراض عندما تلقينا اتصالا هاتفيا من أولمبياكوس لنعرف أننا ربما كنا عرضة للفيروس. لا أعلم. شعرت بداخلي أنني اصبت بالفيروس. ثم تدرك '‬الجميع عرضة له هنا وهذا خطر للغاية'‬ وتبدأ التفكير في الأشخاص الذين اختلطت بهم والآخرين من الأقارب. هنا تشعر بالخوف.

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وقال أرتيتا إنه تأقلم مع الأعراض وأعلن أن زوجته ومربية أطفاله اصيبتا بالفيروس أيضا.

وأضاف: فيما يتعلق بالأعراض فهو فيروس طبيعي بالنسبة لي. هناك ثلاثة أو أربعة أيام كانت صعبة بارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وبعض الألم في صدري. هذا كل شيء. الصعوبة كانت في وجود عدد من الأشخاص في المنزل بالإضافة إلى أطفالي الثلاثة وكنت قلقا. زوجتي مرت بالأمر والمربية أيضا. نحن جميعا بخير الآن.

وشكر أرتيتا الجهاز التدريبي لحفاظهم على تركيز اللاعبين في غيابه. وأشار إلى أنهم سيواصلون برامجهم الشخصية حتى عودة التدريبات على أرض الملعب.

وقال أرتيتا: اللحظات الصعبة هي التي ترى فيها الناس ورد فعلهم وكيف يفكرون وما هي أولوياتهم. كل الاتصالات الهاتفية التي تلقيتها من أعضاء الإدارة والجهاز التدريبي واللاعبين كانت رائعة وتكشف عن مدى وعيهم وتشجعيهم على المساعدة ومحاولة مساعدة الإدارة وجعل الأمور أسهل على النادي.