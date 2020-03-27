شكرا لقرائتكم خبر عن أبو صلاح ابن الناظر.. مشهد tiktok يجمع نجل مجدي كامل ورمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وضع الحجر الصحي المنزلي الحالي، عن مهارات ومواهب استثنائية للكثير من المشاهير واللاعبين الذين انضموا مؤخراً لتطبيق tiktok، فظهر اللاعب عادل مجدي كامل، والنجم رمضان صبحي لاعبا النادي الأهلى في فيديو جديد لهما.

ونشر نجل الفنان مجدي كامل، مقطع الفيديو الجديد عبر حسابه بإنستجرام، والذي ظهر فيه المدفعجي وهم يجسدون مشهد من فيلم "الناظر" الشهير للفنان الراحل علاء ولي الدين، حيث ظهر الأول بدور الفنان أحمد حلمي، ورمضان بدور الفنان محمد سعد.

تضع لجنة التخطيط بالأهلي خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، الذي أصبح قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته وعودته لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي.

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وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط ناقشت كيفية تعويض رمضان صبحي، وحددت عدداً من البدائل المطروحة والتي جاء على رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعددا أخر من المهاجمين الأجانب، في الوقت الذي أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب حتى في حالة التعاقد مع جناح أجنبي، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر.

ودخل الأهلي في مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادي وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب في وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت في وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة بالنهاية.

وشهدت الفترة الحالية في النادي الأهلي، حسم بعض الملفات ومنها التجديد لوليد سليمان بجانب الموافقة على رغبة شريف إكرامي في الرحيل نهاية الموسم إلى جانب إخطار حسام عاشور قائد الفريق بعدم التجديد له مع عرض جلسة معه لعرض منصب إداري عليه مع الاعتزال نهاية الموسم.