شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يتواصل مع المدربين واتس اب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى ، أن لاعبى المنتخب يتواصلون مع المدربين عبر خاصية الواتس اب ، ومن خلاله يمنحونهم النصائح خلال تواجدهم فى المنزل فترة حظر التجوال توقف النشاط أيضا .

اضاف شاهين أن تدريبات العاب القوى لايمكن أن يستم ممارستها فى المنزل مثل باقى اللعبات الرياضية ، خاصة وأن هناك تدريبات للرمى ، وكذلك الجلة و المطرقة ، وهو ما يصعب ممارسته فى المنازل .

وأشار رئيس الاتحاد أن اللاعبون يستغلون التوقف فى خوض تدريبات " فيتنس " فقط، للحفاظ على لياقتهم البدنية فقط، وليكونون على أتم استعداد فىأى وقت لعودة النشاط مرة أخرى .

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

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وقالت اللجنة في البيان الرسمي إن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.