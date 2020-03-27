بريميرليج: الكرة لن تعود في 30 إبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي مدني:

أصدرت رابطة بريميرليج بيانًا رسميًا اليوم الجمعة ليعلن أن منافسات كرة القدم الاحترافية في البلاد بشكل عام لن تعود 30 إبريل كما أعلن من قبل، مع التأكيد على أن المنظمات المسئولة عن اللعبة بالبلاد عليها اتخاذ قرارات صعبة.

وقال البيان الصادر على "بريميرليج" اليوم الجمعة: "اجتمع بريميرليج ودوري الدرجة الثانية ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم وناقشوا الخطورة المتزايدة لوباء كوفيد 19."

وتابع: "وتم التشديد على أن أفكار المنظمات الثلاث لا تزال مع كل المصابين بالفيروس."

وأضاف: "اتفق بريميرليج ودوري الدرجة الثانية واتحاد اللاعبين المحترفين على أنه يجب اتخاذ قرارات صعبة من أجل التخفيف من الأثر الاقتصادي للتعليق الحالي لكرة القدم المحترفة في إنجلترا واتفقت على العمل معًا للتوصل إلى حلول مشتركة."

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وواصل :"لن تستأنف الدوريات حتى 30 أبريل على أقرب تقدير. سيفعلون ذلك فقط عندما يكون الوضع آمناً وتسمح الظروف بذلك."

واستطرد: "ستعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل بهدف صياغة خطة مشتركة للتعامل مع الظروف الصعبة التي تواجه الدوريات وأنديةهم واللاعبين والموظفين والمشجعين."

وأعلن بريميرليج في وقت سابق عن مد اليوم الختامي للموسم إلى أجل غير مسمى بدلًا من 30 يونيو، ليفتح الأمل أمام ليفربول أمام إمكانية التتويج باللقب الذي يبعده عنه 6 نقاط فقط ليروي ظمأ 30 عامًا من عدم الظفر ببطولة الدوري.