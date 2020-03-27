"مواعيد جديدة".. قرار من كاف حول مباراتي الأهلي والزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سيقرر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالوداد البيضاوي المغربي كما سيلعب الزمالك ضد الرجاء في الأول أو الثاني من مايو المقبل على أن تقام موقعتا الإياب في مصر وتحديدًا في السابع أو الثامن نفس الشهر.
صحيفة "LE 360" المغربية، كشفت من مصادر مقربة من "كاف" أن الأخير سيقرر تعديل مباراتي الذهاب والإياب من البطولة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية.
الصحيفة كشفت أن "كاف" سيحدد موعد الذهاب على أن يقام في 12 أو 13 من يونيو المقبل بدلاً من الأول أو الثاني من مايو.
"كاف" أيضًا سيصر على إقامة دور نصف نهائي بواقع مباراتي ذهاب وإياب بدلاً من مباراة فاصلة واحدة من أجل الاستفادة من العوائد المالية للمباريات، لكن الاتحاد الأفريقي قد يُعدل من قراره إذا توغل فيروس كورونا القارة السمراء بحسب ما كشفت عنه الصحيفة المغربية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الطورائ في الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل للحسم في تواريخ جميع المسابقات الأفريقية سواء التي تأجلت أو التي ستلعب.
جدير بالذكر أن "كاف" أصدر قرارًا مؤخرًا بتأجيل المرحلة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.
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