يبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدى إمكانية استكمال النشاط الرياضي في البلاد عندما يحين الوقت وتنتهى أزمة وباء كورونا.

وناقش الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني بحسب تأكيدات الصحف الإسبانية عدة مواعيد مقترحة لاستئناف المسابقات المحلية، وكان الخيار الأكثر توافقاً العودة في منتصف مايو المقبل وتستمر الفعاليات حتى منتصف يوليو على أن تضغط المباريات باللعب كل ثلاثة أيام وبدون حضور جماهيري.

كما تم طرح عدة مواعيد أخرى مثل الاستكمال في شهر سبتمبر، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضاً بسبب تأثيره المحتمل على الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد أخطر اتحاد اللعبة الأندية الإسبانية بعدم الاسترخاء وتوقع أن تعود المنافسات في أي وقت سيتم الإعلان عنه مستقبلاً.

وتشهد إسبانيا توتراً في الأوضاع حالياً بسبب تداعيات العودة في منتصف مايو المقبل وتستمر الفعاليات حتى منتصف يوليو على أن تضغط المباريات باللعب كل ثلاثة أيام وبدون حضور جماهيري.كما تم طرح عدة مواعيد أخرى مثل الاستكمال في شهر سبتمبر، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضاً بسبب تأثيره المحتمل على الموسم المقبل.وفي هذا الصدد أخطر اتحاد اللعبة الأندية الإسبانية بعدم الاسترخاء وتوقع أن تعود المنافسات في أي وقت سيتم الإعلان عنه مستقبلاً.وتشهد إسبانيا توتراً في الأوضاع حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وتسجي أعداد هائلة من الإصابات والوفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني يبحث إمكانية استكمال النشاط الكروي منتصف مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.