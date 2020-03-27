مدرب حراس الأوليمبي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، رسالة إلى الشعب المصري بشأن فيروس كورونا وطالب عبد الكريم المصريين بالبقاء في منازلهم خلال الوقت الحالي لتجنب انتشار الفيروس وحتى تعبر مصر هذه الأزمة بسلام. لتجنب انتشار الفيروس وحتى تعبر مصر هذه الأزمة بسلام. والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم تعليقه للحد من انتشار الفيروس.

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