لاعب برشلونة يرحب بعودة المغربي نوري لتعافيه من الغيبوبة

رحب الهولندي فرينكي ديونج لاعب برشلونة الحالي، بتعافي رفيقه السابق بفريق أياكس الهولندي، عبدالحق نوري الشهير ب آبي صاحب الأصول المغربية، بعد إستيفاقه من غيبوبة دامت سنتين وتسعة أشهر.

ونشر ديونج تغريده عبر حسابه الشخصي

من قليل قائلا: " في بداية الأمر، أود أن أعبر عن مدي إحترامي لعائلة نوري، إنهم يلهمونني كل يوم ويعطوني الأمل، أكتب هذا الكلام بكل الحب لآبي، ولقد عقد العزم علي تخصيص جزء من مذكراتي التي أكتبها لمشاركة ذكرياتي معه".

يذكر أن انهار عبد الحق نوري والمعروف باسم "آبي" على أرضية الملعب بعد معاناته من نوبة قلبية جراء عدم انتظام ضربات القلب وهو بصدد خوض مباراة مع فريق الشباب بأياكس أمستردام الهولندي.