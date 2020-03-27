أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط وصعود الاول والثاني للممتاز

تلقى اتحاد الكرة خطابات من بعض أندية القسم الثاني والثالث تطلب فيه إلغاء الهبوط حال إلغاء النشاط هذا الموسم.

وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة أنه إدارة الجبلاية تلقت عدد من الخطابات من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، تتضمن مقترحات وطلبات بتصعيد أول المجموعات إلى الدرجة الأعلى مباشرة، في ظل إنفاق ملايين

الجنيهات، ولا بد من الحفاظ على المجهود المبذول على مدار الموسم، وتضمن المقترح إلغاء الهبوط في كل الدرجات.

بعض الأندية أرسلت مقترحا وطلبات أخرى بتصعيد أول وثاني المجموعات الثلاثة بدوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، مع إلغاء الهبوط على أن

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يكون الدوري الممتاز الموسم المقبل بمشاركة 24 ناديا، ويتم تقسيمهم إلى مجموعة على أن يهبط ست فرق في الموسم الذي يليه ليعود الدوري مرة أخرى بشكله الطبيعي بوجود 18 فريقا.

الأندية التي أرسلت مقترحات وطلبات إلى اتحاد الكرة بهذه التفاصيل كثيرة ومنها الداخلية ودمنهور وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبني سويف وغزل المحلة، ومن القسم الثالث نادي الجزيرة بمطروح والضبعة وكفر الشيخ وقنا وبني عبيد وغيرهم.