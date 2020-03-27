محاضرة تدريبية عن بعد لمدربي السعودية

يتلقى مدربي الكرة السعودية محاضرة تدريبية عن بعد، من قبل المدير الفني لفريق الفيصلي شاموسكا البرازيلي الجنسية وفقاً لما أعلنه الاتحاد السعودي للعبة.

وتقام المحاضرة 30 مارس الجاري وتشمل الجوانب الفنية في عالم كرة القدم وأحدث الأساليب التكتيكية، بالإضافة إلى فتح حوار شامل بين المدربين وإبداء الاقتراحات.

تأتي تلك الخطوة في محاولة لكسر حالة الجمود في الأوساط

السعودي للعبة.وتقام المحاضرة 30 مارس الجاري وتشمل الجوانب الفنية في عالم كرة القدم وأحدث الأساليب التكتيكية، بالإضافة إلى فتح حوار شامل بين المدربين وإبداء الاقتراحات.تأتي تلك الخطوة في محاولة لكسر حالة الجمود في الأوساط الرياضية بالسعودية بعدتداعيات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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