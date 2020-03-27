تشيلسي يتبرع لدعم المتضررين من أزمة كورونا

أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي، عن تقديم الفريق تبرعا لمؤسسة النادى، من أجل مساعدة ودعم المحتاجين، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 25 ألف شخص، بجميع أنحاء العالم.
أصدر تشيلسي بيانا، قال فيه:" قدم فريق تشيلسي للرجال تبرعا كبيرا لمؤسسة تشيلسي للمساعدة في دعم المحتاجين خلال أزمة COVID-19 الحالية".
أضاف بيان النادى اللندنى، قائلا:" ستكون التبرعات الأولى للمنظمات المحلية، حيث نتطلع لمساعدةالعائلات والأفراد المعرضين للخطر الذين يحتاجون إلى دعم فوري والحصول على طرود الطعام".
واختتم قائلا:" نحن في حوار مستمر مع المجالس والمنظمات المحلية، بما في ذلك تلك الموجودة في هامرسميث وفولهام ، وشركائنا لضمان توافق هذه الاستجابة مع أولوياتهم ودعم أولئك الأكثر ضعفا".
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