لاعب مانشستر يونايتد السابق: أصبحت أقوى بعد إصابتي بكورونا

صرح مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد السابق ونجم فريق شاندونج لونينج الصيني حاليا، عن تحسن حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.
ونشر مروان فيلايني فيديو منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقعالتواصل الاجتماع إنستجرام، فيديو له وهو يجري بعد التدريبات البدنية، من إحدي المستشفيات الصينية التي يقضي بها اللاعب فترة الحجر الصحي.
وكتب فيلايني عبارة بعنوان الفيديوقائلا: " أشكر الجميع علي رسائلهم لي ، فأنا مازلت في المستشفي ، ولكن أصبح أقوي يوما بعد يوم".
يذكر أن مروان فيلايني نجم فريق شاندونج لونينج الصيني، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد أن أجري الفحوصات الطبيه التي أثبتت وإصابته بالفيروس.
https://www.instagram.com/p/B-O1KmwnRIG/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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