بايرن ميونخ يطالب تيرشتيجن بعدم تجديد تعاقده مع برشلونة

طالب نادي بايرن ميونخ الألماني، تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بعدم تمديد عقده مع النادي الإسباني، للتعاقد معه في الانتقالات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، ليحرس عرين النادي البافاري بدلًا من مانويل نوير الذي قررت إدارة بايرن ميونيخ عدم تجديد

تعاقده، تمهيدًا للاستغناء عن خدماته.

وأضافت التقارير أن بايرن ميونخ يستهدف تير شتيجن حارس المنتخب الألماني نظرا لكونه البديل الأنسب لنوير.

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وكانت تقارير ذكرت أن نوير البالغ من العمر 34 عامًا اقترب من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي الصيف المقبل بناءًا على رغبة فرانك

لامبارد مدرب البلوز.

وينتهي عقد تيرشتيجن مع فريقه برشلونة في صيف 2022، لذلك يأمل بايرن ميونخ عدم تجديد اللاعب عقده مع برشلونة لإفساخ المجال للتفاوض لشراء عقده المتبقي.

ويأتي سعي بايرن ميونخ في التعاقد مع شتيجن البالغ من العمر 27 عامًا، في إطار استهداف إدارة النادي البافاري قي خفض أعمار اللاعب، حيث استغنت الموسم الماضي عن نجمي الفريق في السنوات العسر الماضية آريين روبن وفرانك ريبيري لكبر سنهما.