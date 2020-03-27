ديبالا.. حالتي الصحية في تحسن وأحاول العودة للتدريبات

قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ان حالته اصبحت افضل بكثير بعد معاناته خلال الايام الماضية من بعض اعراض الاصابة بفيروس بعض اعراض الاصابة بفيروس كورونا وأكد ديبالا في تصريحات تلفزيونية له ليوم أنه كان يشعر في الأيام الأولى من إصابته بفيروس كورونا المستجد بضيق تنفس وعدم القدرة على القايام بأي شيء الا انه الان أفضل بكثير كان يشعر في الأيام الأولى من إصابته بفيروس كورونا المستجد بضيق تنفس وعدم القدرة على القايام بأي شيء الا انه الان أفضل بكثير ويحاول حاليا التدريب .

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