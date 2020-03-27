شريف إكرامي: كورونا رسالة إلهية.. وتحية واجبة للأطباء والممرضين

وجه شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي الحالي منذ قليل، رسالة لأطباء والممريضين الذين يعملون للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ويخاطرون بحياتهم في ظل أزمة كورونا الراهنة.
ونشر شريف إكرامي تغريده له منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:"فيروس صغير وقفت الدول عاجزه أمامه، شيء غير مرئي اثبت للعالم أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش،والسيطرة ليست للقوي العظمي، رسالة إلهية بسيطة كشفت للبشر حجمهم الحقيقي وأثبتت وهم كبير نعيشه ونصدقه، أزمة ستنتهي يومًا بإذن الله ولكن علينا إدراك أن مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء".
وأضاف إكرامي: " تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و
يذكر ان حارس مرمي الأهلي الحال شريف إكرامي قد عقد العزم علي الرحيل من القلعة الحمراء في الفترة القادمة، ليوقع مع نادي بيراميدز الذي أبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة.
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