الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق : كنت اتمنى ضم الشلهوب

كشف الأمير “فيصل بن تركي” رئيس النصر السابق، انه كان يتمنى التعاقد مع “محمد الشلهوب” لاعب نادي الهلال، خلال فترة رئاسته للعالمي، كما تحدث عن الأخطاء التي ارتكبها.

وقال فيصل بن تركي خلال تصريحات صحفية: “ارتكبت خطأً كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب السابق هيرناني، وهو الذي لم يقدم أي شيء لنادي النصر بعد التعاقد معه”.

وتابع: “ندمت على تعاقدي مع هيرناني على حساب البرازيلي إلتون خوزيه، والذي إذا كان استمر في صفوف الفريق، كان سيفيد الفريق أكثر من الأول”.

وتحدث الأمير فيصل عن أفضل انتداباته للنصر: “بينما أنجح صفقة أعتقد هناك صفقات كثيرة منها حسين عبدالغني ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي وأدريان”.

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وأضاف: “كل لاعبين الفريق في جيل عام 2014 أعتبرهم صفقات ممتازة وناجحة”.

وعندما سُئل الأمير عن اللاعب السعودي الذي كان يتمنى ضمه إلى النصر خلال فترة رئاسته أجاب: “كنت أتمنى ضم أسطورة نادي الهلال محمد الشلهوب”.

واختتم: “التتويج بلقب كأس ولي العهد هي أسعد لحظات حياتي مع نادي النصر، لأنها كانت المسابقة الأولى التي حصل عليها النصر في عهدي”.

يذكر أن الأمير “فيصل بن تركي”، كان رئيسًا لنادي النصر خلال الفترة من عام 2009 حتى 2018، قاد فيها العالمي لتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات، أبرزها التتويج بالدوري السعودي موسمين متتالين 2014 و2015.