ريو فيرديناند: لم نعرف من هو أعظم من بيب جوارديولا!

أشاد مدافع مانشستر يونايتد السابق “ريو فرديناند” بمدرب الغريم مانشستر سيتي “بيب جوارديولا”، واصفًا إياه بأنه “أفضل مدرب في جيله”.

وأشرف مدرب برشلونة السابق على فترة من النجاح الملحوظ في ملعب الاتحاد، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاث كؤوس للرابطة منذ وصوله إلى إنجلترا.

ومع ذلك، فشل السيتيزنز في تكرار إنجازهم بتحقيق اللقب في الموسمين الأخيرين، مع تفوق ليفربول بفارق 25 نقطة، قبل تعليق المسابقة بسبب ظهور أعراض الكورونا الاولية.

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ونتيجة لذلك، طُرحت أسئلة حول ما إذا كان مدرب ليفربول “يورجن كلوب” قد تخطى جوارديولا في التصنيف، وبينما يعتقد صخرة مانشستر يونايتد أن هذا هو الواقع، إلا أنه أشاد بشدة بمدرب السيتي لمساهماته في كرة القدم.

وقال فرديناند في حديثه على إنستجرام “في الوقت الحالي، يعمل كلوب في الظل، ولكن بيب هو المبتكر، أفضل ما رأيناه في جيلنا دون أدنى شك، تعتقد في السابق يوهان كرويف واليوم بيب”

يذكر أن جوارديولا فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن قبلها حقق السداسية التاريخة بجيله الذهبي في صفوف البلاوجرانا.