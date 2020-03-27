شكرا لقرائتكم أبو مسلم: معلول نمبر وان في مصر.. ورمضان صبحي أفضل لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، عن أفضل ظهير أيسر يلعب في الدوري المصري حاليا وأفضل لاعب داخل مصر.
قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " معلول في مصر عدى وبيقدم مستويات عالية وهو نمبر وان في مصر وبيخلص المباريات الكبيرة ومن اللاعبين المميزين في مصر وبعدين محمد حمدي من اللاعبين المميزين وفه حسين السيد من اللاعبين المميزين اتمنى يعود الى الاهلي وهو الافضل من بعد معلول، ومحمود وحيد "هاف لفت مش "باك لفت".
استطرد: "رمضان صبحي لانه تطور غير ما شاهدناه في انجلترا ولديه خبرات ويلعب لصالح الفريق وكان بيموت نفسه في طولة امم افريقيا تحت 23 سنة".
ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو مسلم: معلول نمبر وان في مصر.. ورمضان صبحي أفضل لاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.