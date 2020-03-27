شكرا لقرائتكم أبو مسلم: معلول نمبر وان في مصر.. ورمضان صبحي أفضل لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، عن أفضل ظهير أيسر يلعب في الدوري المصري حاليا وأفضل لاعب داخل مصر.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " معلول في مصر عدى وبيقدم مستويات عالية وهو نمبر وان في مصر وبيخلص المباريات الكبيرة ومن اللاعبين المميزين في مصر وبعدين محمد حمدي من اللاعبين المميزين وفه حسين السيد من اللاعبين المميزين اتمنى يعود الى الاهلي وهو الافضل من بعد معلول، ومحمود وحيد "هاف لفت مش "باك لفت".

استطرد: "رمضان صبحي لانه تطور غير ما شاهدناه في انجلترا ولديه خبرات ويلعب لصالح الفريق وكان بيموت نفسه في طولة امم افريقيا تحت 23 سنة".

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ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.