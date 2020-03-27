شكرا لقرائتكم شريف إكرامى: أطباء مصر هم النجوم الحقيقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على توجيه رسالة إلى الأطباء والممرضين المصريين الذين يواجهون تفشي فيروس كورونا مطلقا عليهم "النجوم الحقيقيين".

قال إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " فيروس صغير وقفت الدول عاجزه أمامه،شيء غير مرئي اثبت للعالم ان القوه الحقيقية ليست في الجيوش،و السيطرة ليست للقوي العظمي،رساله الهيه بسيطه كشفت للبشر حجمهم الحقيقي و اثبتت وهم كبير نعيشه و نصدقه،ازمه ستنتهي يوماً بإذن الله و لكن علينا ادراك ان مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الامر شيء

وتابع حارس الأهلي ومنتخب مصر حديثه " تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و كل من يساهم في مواجهة هذه الازمه و من يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا،التزامي في بيتي اقل ما أقدمه كمساعده حتي لا تضيع جهودكم هباء،رجاءً إذا اردنا احتواء الازمه في اقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع و لنا الاختيار!!

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