إيطاليا تنهي موسم الركبي بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي للركبي الجمعة إلغاء موسم 2019-2020 بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة أكد أنها غير مسبوقة في هذه الرياضة محليا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلقت إيطاليا في وقت سابق من آذار/مارس الحالي، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19". لكن مع تحول البلاد تدريجا الى أكثر دول العالم تضررا بالفيروس، وتسجيل أكثر من 8200 وفاة معلنة حتى صباح الجمعة، لا يتوقع أحد من المعنيين استئناف النشاطات بعد هذا الموعد الأولي.
وأفاد الاتحاد الإيطالي للركبي في بيان له عن "الإيقاف النهائي لموسم 2019-2020"، موضحا ان القرار "ينطوي على عدم تسمية أبطال إيطاليا وعلى جميع عمليات الصعود والهبوط (بين مختلف الدرجات)".
وأكد الاتحاد ان الخطوة تشمل كل الدرجات والفئات العمرية، وانه قرار "لم يسبق له مثيل في تاريخ الركبي الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا الى انه سينظم لاحقا موضوع استئناف النشاطات المحلية لموسم 2020-2021.
وأضاف البيان "سيتم إطلاق اجراءات دعم استثنائية لجميع مكونات" رياضة الركبي الإيطالية في الأسابيع المقبلة.
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