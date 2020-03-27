شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يرد علي حقيقة العرض السعودي الذي تحدث عنه رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، حقيقة عرض النصر السعودي الذي تحدث عنه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمس.

وقال محمد أبو جبل انه لم يتلق أي عروض من داخل او خارج مصر وكل ما يقال مجرد اجتهادات من وكلاء اللاعبين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حارس مرمي الزمالك انه لا يفكر حاليا سوي في تحقيق البطولات مع الزمالك قائلا : انا لسه معملتش حاجة مع النادي ولا تاريخ ليا ولا للنادي عشان افكر امشي ، مشددا علي أن قرار رحيله او بقاءه في يد مجلس إدارة الزمالك فقط.

واختتم محمد أبو جبل تصريحاته، مؤكدا أن الزمالك كيان كبير وانه سعيد بوجوده ضمن المنظومة الناجحة للفريق هذا الموسم ، مطالبا مروجي الشائعات بالابتعاد عن الفريق لاستمرار الحصول علي البطولات عقب بطولتي السوبر الافريقي والمحلي والتي وصفهما أبو جبل بانهما البطولتان الاغلي في تاريخه نظرا لكون ساهم بقوة في دخولهما دولاب بطولات الزمالك.

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وكشف مرتضي منصور رئيس الزمالك أن محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق ليس لديه عرض سعودى، قائلاً: "لو لديه عرض يليق به وبالزمالك أنا موافق أو لمحمد عواد أو أى لاعب فى الزمالك"، متابعًا: "أى لاعب فى الزمالك ليس لديه رغبة بالبقاء فى الزمالك يتفضل".