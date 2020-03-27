شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض فيديو كونفرنس لإقامة عمومية اتحاد الكرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة إقامة عمومية اتحاد الكرة عن طريق الفيديو كونفرنس خلال شهر ابريل أو مايو المقبلين بعد انتشار فيروس كورونا ورفض التجمعات.

جاء رفض اتحاد الكرة لصعوبة تنظيم الجمعية بسبب وجود اكثر من نادي الي جانب صعوبة تنظيم الأمر وأيضا بسبب ان الجمعية ستشهد العديد من الأمور الخاصة التي سيتم مناقشتها في للحظة النظام الأساسي.

من ناحية اخري تشهد لائحة اتحاد الكرة والتي تحدد المرشحين للانتخابات المقبلة بند جديد وهو أحقية ترشح اَي شخص يحمل دكتوراه أو ماجستير في الإدارة أو التربية الرياضية للانتخابات المقبلة .

يواجه عدد كبير من رموز الرياضة في مصر الاستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بسبب تطبيق بند ال8 سنوات .

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يضع بند ال8 سنوات for a live بمعني ان اي شخص قضي 8 سنوات داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح في الانتخابات القادمة ويالتالي سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الاسماء في حالة تطبيق البند بشكل رسمي سيتم استبعاد عدد كبير من رموز الكرة في مصر علي رأسهم هاني ابو ريدة و احمد شوبير و احمد مجاهد ومجدي عبد الغني وسيف زاهر و خالد لطيف وعصام عبد الفتاح و محمود الشامي.

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فى إطار مختلف تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأكيدات من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين .

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب فى تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على الأنباء التى اثيرت مؤخرا بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، فى الانتخابات المقبلة بناء على توصية من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، ما يعنى السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند ال٨ سنوات عليهم .. وأرجعت الجمعية العمومية سبب اعتراضها الى ان البنود الجديدة فى اللائحة هى التى لا يتم تطبيقها بأثر رجعى، اما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود فى اللائحة القديمة وليس جديدا مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه فى الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم .. وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.