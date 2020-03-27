شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يساند لاعب الإسماعيلى : ابق قويًا كما عهدناك دائمًا يا مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت صفحة النادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر رسالة مساندة لنجمها السابق محمد مجدى مدافع الاسماعيلى المشتبه فى إصابته بكورونا ، وكتبت صفحة المصرى البورسعيدى عبر تويتر : " ابن المصري ولاعب الإسماعيلي الحالي محمد مجدي يخضع للحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.. نسأل الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن تكون نتائج تحليل الفيروس سلبية.. ابق قويًا كما عهدناك دائمًا يا مجدي!

وفى وقت سابق قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الأسماعيلى أن محمد مجدى مدافع الفريق أستعجل فى نشر صورته من داخل الحجر الصحى لاسيما أن نتائج الفحوصات التى خضع لها لم تثبت إصابته بكورونا حتى الان ، وأوضح المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"تحدثت مع والد محمد مجدى هاتفياً فور الصورة التى نشرها اللاعب وأخبرنى أن نجله شعر بإرتفاع فى درجة الحرارة ورعشة ودخل الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالاسماعيلية للإطمنئان عليه فقط ، وكان والده متوتراً للغاية وطلب منا الدعاء له حتى يتجاوز المحنة".

وتابع المنياوى : " محمد مجدى أخطأ وتعجل فى نشر الصورة والتمس له العذر فهو يشعر بالخوف على نفسه ولكن بإذن الله ستكون مجرد نزلة برد عادية وأبلغت والده أن الاسماعيلى يقدم كل الدعم للاعب كما أبلغنى المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى".

وعن حقيقة اختلاط اللاعب خلال وجوده فى المغرب مع الإسماعيلى قال المنياوى : " عدنا من المغرب منذ 13 يوماً ومجدى طوال الرحلة لم يغادر فندق الاقامة حتى عندما خرجنا للتنزه وزيارة بعض المقدسات الدينية ظل فى غرفته ولم يغادرها ، واستبعد أن يكون خالط أحد من المصابين بكورونا ، أثق أن اللاعب موهوم فقط مثل غالبية الشعب المصرى نظراً لغرابة الوباء وخطورته".

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نادي الإسماعيلي كان في المغرب لملاقاة نادي الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، قبل أن تٌلغى المباراة بسبب إيقاف النشاط الرياضي في المغرب.

وفى وقت سابق كشف صبرى المنياوى أن لاعبه محمد مجدى تعرض لوعكة صحية وارتفاع مفاجىء فى درجة الحرارة وفضلنا دخوله الحجر الصحى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ، ونشر محمد مجدى صورته داخل الحجر الصحى عبر صفحته على فيس بوك وطلب من الجماهير الدعاء له .