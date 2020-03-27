شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يداعب كهربا بعد دخوله "تيك توك" بمشهد من همام فى امستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب لاعب النادى الأهلى صالح جمعة، زميله محمود كهربا، نجم الفريق، عبر "ستورى" حسابه على انستجرام، حيث سخر صالح من كهربا على دخوله عالم "تيك توك"، ونشره العديد من الفيديوهات الساخرة، والكوميدية، ليكون بذلك من أوائل اللاعبين الذين ينضموا إلى عالم "تيك توك".



من فيلم همام فى أمستردام

صالح جمعة استعان بمشهد شهير بين محمد هنيدى والفنان صبرى سعد، والذى كان يجسد دور سيد، وقال همام جملته الشهيرة "ليه يا سيد"، ليرد صديقه "تعبان يا همام"، ولكن صالح جمعة قام بتغير الكلام، حيث سأل كهربا عن سبب دخوله تيك توك، ليرد "زهقان يا همام .. زهقان".

وينشر كهربا عبر "تيك توك" مجموعة من الفيديوهات، لا سيما فى هذا التوقيت، وأثناء العزل المنزلى، كإجراء وقائى ضد انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن الإتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا وافق على طلب محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد منح محمود كهربا مُهلة حتى الثانى من أبريل المقبل للرد على شكوى الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب مُهلة للرد على الشكوى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.