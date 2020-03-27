عبر الفيديو كونفرانس.. أشرف صبحي يحضر اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمكتبه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث سبل تطوير الحركة الرياضية المصرية وفقًا لرؤية اللجنة الأولمبية الدولية بعد التوقف الكامل لكل الأنشطة الرياضية عالميًا بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على جهود حسن مصطفى ومساهمته في تطوير كرة اليد، وكذلك دوره ومساهمته في دعم الحركة الرياضية المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تضع الآن تصورًا كامل مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية للانتخابات المقبلة وكذلك سبل الاستثمار الأمثل لفترة توقف النشاط الرياضي للحفاظ على أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، وكيفية الاستعداد للبطولات بعد إستئناف كافة الأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية مرة آخرى.

وشهد وزير الرياضة الاجتماع الدولي الذي أُجرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس بخ مع رؤساء الاتحادات الدولية؛ لبحث كيفية الخروج من الأزمة الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا والذي أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحي الحياة، وتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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وأعرب رئيس الأولمبية الدولية خلال الاجتماع عن ثقته في كل حكومات العالم في مواجهة هذه الأزمة، وعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت، موجهًا الشكر لكل رؤساء الاتحاد الدولية، واللجان الأولمبية الأهلية في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، مطالبًا بإستثمار هذا التوقف في طرح رؤى جديده لتطوير الحركة الرياضية العالمية.

واستمع توماس باخ عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء الاتحادات الدولية عن جهودهم وآرائهم حول عمل اتحاداتهم خلال فترة التوقف وكيفية الخروج من هذه الأزمة العالمية بعد تأجيل كافة الأحداث الرياضية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أن دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ ستقام في موعدها رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى موعد لا يتجاوز صيف ٢٠٢١.