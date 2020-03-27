بعد إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا.. هل هناك إمكانية لاستكمال البريميرليج ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

لا حديث في بريطانيا يطغى على الحديث عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي اجتاح المملكة المتحدة وبدأ يضرب كل طوائفها، لكن هناك البعض ما زالوا يتحدثون عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

صحيفة "أتلتيك" البريطانية نشرت تقريرأً عن رغبة كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في إلغاء المسابقة في موسمها الحالي رافضة المخاطرة باللاعبين لاستئناف المسابقة.

طلبات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بإلغاء المسابقة كان قبل إصابة الأمير تشارليز ولي العهد والمُبشر بحكم المملكة بعد والدته الملكة إليزابيث بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن الملكة إليزابيث تم نقلها إلى مكان آمن حتى لا تصبح حياتها مُعرضة للخطر إذا أصيبت بفيروس كورونا.

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قبل ذلك كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اتفقا على تأجيل بريميرليج حتى 30 أبريل المقبل، لكن مع توحش فيروس كورونا ووصوله إلى قيادات المملكة فإن الوضع يزداد تعقيداً.

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أعلن إصابته بفيروس كورونا اليوم الجمعة في تطور خطير للأزمة في المملكة، خاصة أن جونسون كان قد خرج منذ أيام ببيان تشاؤمي وأخبر الشعب البريطاني أن عليه الاستعداد لفقدان الأحبة جراء انتشار فيروس كورونا.

وفي ظل نيل الفيروس المُزعج من قيادات بريطانيا والتسبب في حالة ذعر عام في البلاد فإن الحديث عن أهمية استئناف نشاط كرة القدم سيكون محض هراء، خاصة وأن العالم أجمع اختار الخسائر المالية عن المخاطرة بحياة اللاعبين والجماهير بخوض المسابقات الرياضية.

ومع وجود احتمالات واقتراحات لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إصابتي ولي العهد ورئيس الوزراء في بريطانيا، فإن هذه الأحاديث ستبدأ في التلاشي تماماً لتطفو على السطح احتمالات أكبر بإلغاء الموسم الحالي إنجلترا، وعدم إجبار الأندية واللاعبين والجماهير عن استئناف النشاط صيفاً كما تشير بعض الاقتراحات.