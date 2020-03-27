رفيق ميسي: البرغوث الأرجنتيني تأثر كثيراً بوضع منتخب بلاده

قال أوسكار أوستاري حارس فريق باتشوكا المكسيكي والصديق المقرب من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أن ميسي تأثر كثيراً بأوضاع منتخب بلاده في السنوات السابقة.

وأبدى الحارس الأرجنتيني عدم رضاه عن الانتقادات التي وجهت لميسي بعدم اهتمامه بمنتخب بلاده وإعطاء برشلونة التركيز الأكبر، في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية اليوم الجمعة.

وأضاف أوستاري في تصريحاته، أن ميسي لاعب كبير في العطاء، قد يكون الحظ لم يحالفه في تقديم الكثير لمنتخب الأرجنتين، لكنني يكفي القول أنني رأيته يبكي بعد إحدى المباريات التي تعرضت فيها الأرجنتين للخسارة.

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