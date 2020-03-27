توماس باخ: أوليمبياد 2024 في موعدها

أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أن دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ ستقام في موعدها رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى موعد لا يتجاوز صيف ٢٠٢١.

وإستمع توماس باخ عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء الاتحادات الدولية عن جهودهم وآرائهم حول عمل إتحاداتهم خلال فترة التوقف وكيفية الخروج من تلك الازمة العالمية بعد تأجيل كافة الأحداث الرياضية.

وأعرب رئيس الأولمبية الدولية عن ثقته في كل حكومات العالم في مواجهة هذه الازمة، وعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت، موجهًا الشكر

لكل رؤساء الاتحاد الدولية، واللجان الأولمبية الأهلية في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، مطالبًا بإستثمار هذا التوقف في طرح رؤى جديده لتطوير الحركة الرياضية العالمية.

وشهد وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي الإجتماع الدولي الذي أجرى عبر الفيديو كونفرانس، للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس بخ مع رؤساء الاتحادات الدولية، لبحث كيفية الخروج من الازمة الراهنة التي تسبب

فيها وباء كورونا والذي أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحي الحياة ، وتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وشهد وزير الرياضة الإجتماع الدولي الذي أجرى عبر الفيديو كونفرانس، للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس بخ مع رؤساء الاتحادات الدولية، لبحث كيفية الخروج من الازمة الراهنة التي تسبب

فيها وباء كورونا والذي أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحي الحياة ، وتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بحضور كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية .