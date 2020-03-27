الإسماعيلي يعلق على إصابة لاعبة بفيروس كورونا

علق صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على إصابة محمد مجدي الجمل مدافع الفريق بفيروس كورونا بعد ما أعلن عنه اللاعب.

وقال صبري المنياوي أن محمد

مجدي شعر بارتفاع درجة الحرارة فذهب إلى المسشفى للاطمئنان على صحته فقررت وضعه في الحجر لحين إجراء فحوصات الصحية للتأكد من صحته.

وأضاف المنياوي قائلًا إن هذا الإجراء طبيعي وذلك من أجل الاطمئنان على صحة مجدي ولكن لم تظهر النتيجة بعد والحديث عن إصابة اللاعب بكورونا غير صحيح على الإطلاق.

وشدد على أنهم على تواصل مستمر مع اللاعب للاطمئنان عليه.