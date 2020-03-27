عاجل.. لاعب الإسماعيلي في الحجر الصحي

أعلن محمد مجدي الجمل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تواجده عصر اليوم الجمعه في الحجر الصحي لإشتباه تعرضة بفيروس كورونا المستجد وينتظر اللاعب نتيجة التحاليل من التأكد من الحالة سلبية أم إيجابية. اللاعب نتيجة التحاليل من التأكد من الحالة سلبية أم إيجابية. ونشر مجدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا :" اللي بيحبي يدعيلي أنا في أوضه الحجر الصحي بطلب من كل الناس أنها تدعيلي . قائلًا :" اللي بيحبي يدعيلي أنا في أوضه الحجر الصحي بطلب من كل الناس أنها تدعيلي . وأكد مصدر في تصريحات خاصة ب "الوفد " أن اللاعب يتواجد في الحجر الصحي بمستشفى الخليفة بالإسماعيلية .

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